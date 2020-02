Foot - PSG

PSG - Polémique : Emery en rajoute une couche sur la remontada contre le Barça !

Publié le 10 février 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Entraîneur du PSG lors de la remontada face à Barcelone, Unai Emery estime que le club de la capitale a été lésé par l’arbitrage.

Ce match est encore dans toutes les mémoires. Vainqueur de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions le 14 février 2017, face au Barça (4-0), le PSG avait subi une remontada au Camp Nou trois semaines plus tard (6-1). Une véritable désillusion dans laquelle Deniz Aytekin, arbitre de la rencontre, a eu un rôle à jouer avec certaines décisions très discutables. Et dans les colonnes de France Football , Unai Emery, ancien coach du PSG (2006-2008), revient sur cette élimination, ainsi que celle face au Real Madrid un an plus tard.

« On a clairement été éliminés par des décisions d'arbitrage »