PSG : Neymar, Mbappé… Pierre Ménès en remet une couche sur Leonardo !

Publié le 10 février 2020 à 21h45 par J.-G.D.

Alors que Leonardo a pris la parole dans le Canal Football Club ce dimanche soir, Pierre Ménès avoue avoir apprécié la sortie du directeur sportif du PSG.

Alors qu’il se fait rare dans les médias, Leonardo a profité de la victoire du PSG face à l’OL dimanche soir pour s’exprimer (4-2). Au micro du Canal Football Club , le directeur sportif parisien a fait le point sur plusieurs dossiers, dont l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, l'avenir de Neymar ou les critiques à quelques jours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. « On a un effectif incroyable, nos meilleurs joueurs et pas seulement sont en forme pour le haut niveau. Pourquoi on doit être avec cette préoccupation du huitième de finale de Champions League ? Honnêtement, je ne vois pas. Pourquoi être comme ça ? », a-t-il notamment déclaré. Une mise au point assez claire, et lors de son Pierrot Face Cam ce lundi, Pierre Ménès, journaliste de la chaîne cryptée, valide les propos de Leonardo.

« L’anniversaire de Neymar, la colère de Mbappé... Tout est monté en épingle »