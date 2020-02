Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict d’Emery sur la polémique Mbappé-Tuchel !

Publié le 11 février 2020 à 19h15 par Th.B.

Au coeur des critiques pour ses excès de comportement lors de ses remplacements au PSG récemment, Kylian Mbappé est simplement un compétiteur pour Unai Emery qui a néanmoins assuré que cela n’était pas bon pour son image.

À l’occasion de la large victoire du PSG face à Montpellier le 1er février dernier, Kylian Mbappé a été remplacé à la 69ème minute de jeu. Un choix tactique de Thomas Tuchel qui a engendré la colère du champion du monde tricolore visiblement très agacé qui n’a pas hésité à montrer son désaccord lors de sa sortie. Un épisode qui a suscité de vives réactions dans la presse, forçant l’entraîneur allemand à calmer le jeu en conférence de presse. Mais pour Unai Emery, c’est la soif de victoire et de succès de Mbappé qui s’est exprimée ce jour-là.

« C’est une histoire d’ego »