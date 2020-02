Foot - PSG

PSG - Malaise : Unai Emery pointe du doigt un grand défaut chez Thiago Silva !

Publié le 11 février 2020 à 12h15 par Th.B.

Entraîneur du PSG de 2016 à 2018, Unai Emery est revenu sur l’une des raisons pour laquelle il a échoué en Ligue des champions, à savoir Thiago Silva. Explications.

Après avoir remporté 3 Ligues Europa avec le FC Séville, Unai Emery débarquait au PSG à l’été 2016 pour apporter son expérience européenne au groupe parisien, alors et toujours en quête d’un sacre en Ligue des champions. Et alors que le technicien espagnol était parvenu à prendre une sérieuse option lors du 1/8ème de finale aller de C1 face au FC Barcelone en 2016-2017 grâce à un large succès de 4 buts à 0, le PSG s’était écroulé au Camp Nou au match retour (6-1). Un épisode qui a été le premier échec d’Unai Emery lors de son expérience parisienne. Et bien qu’Emery prenne ses responsabilités, l’arbitrage et la décision de Thiago Silva de jouer très bas, comme à son habitude, sont toutes les deux des raisons de l’élimination parisienne et des deux échecs de son PSG en 1/8 de finale de Ligue des champions.

Le PSG trop défensif au Camp Nou à cause de Thiago Silva pour Emery