PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour la «masteclass» de Leonardo !

Publié le 11 février 2020 à 3h15 par A.M.

Contre toute attente, Leonardo s'est présenté au micro de Canal+ après la victoire du PSG contre l'OL (4-2). Et la prise de parole du directeur sportif parisien a beaucoup plu à Pierre Ménès.

Lorsqu'il parle, ce n'est jamais pour rien dire. Et après la victoire contre l'OL dimanche soir (4-2), Leonardo avait beaucoup de choses à dire. Que ce soit l'altercation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, la situation de Neymar ou encore le choc à venir contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, le directeur sportif du PSG a fait le tour de l'actualité parisienne au micro de Canal+. Et Pierre Ménès salue la prise de parole de Leonardo.

«On a assisté à une masterclass de communication»