Mercato - PSG : Ça se complique déjà avec Paul Pogba !

Publié le 15 février 2020 à 5h00 par T.M.

Après le Real Madrid et la Juventus, le PSG s’attaquerait à son tour à Paul Pogba. Toutefois, ce dossier s’annonce déjà très compliqué pour Leonardo. Explications.

Revenu à Manchester United en 2016, Paul Pogba pourrait à nouveau quitter les Red Devils. Pour aller où ? La bataille s’annonce rude pour l’international français. En effet, après le Real Madrid et la Juventus, voilà que le PSG s’intéresserait à son tour au protégé d’Ole Gunnar Solskjaer. N’ayant plus qu’un an de contrat et voulant vraiment partir, Pogba pourrait alors être vendu durant l’intersaison. Mais pas sûr que le PSG ait gain de cause dans ce dossier XXL.

Un dossier perdu d’avance ?

A en croire les informations de Nicolo Schira, le PSG serait bien à la lutte avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. Problème pour Leonardo, ce serait la Vieille Dame qui aurait les faveurs du Français. Le joueur de Manchester United pourrait donc faire son retour dans le Piémont et cela ne sera clairement pas un problème. Agent de Pogba, Mino Raiola a, en effet, assuré ce vendredi : « Comme pour Ibra, l'Italie est aussi une deuxième maison pour (Paul) Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l'Euro ». Le PSG est prévenu...