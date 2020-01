Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco pourrait prendre une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 17h30 par B.C.

Même s’il retrouve du temps de jeu au Real Madrid, Isco n’aurait pas écarté l’idée d’un départ à l’issue de la saison, d’autant que l’international espagnol aurait déjà été approché par un cador de Premier League.

Annoncé sur le départ cet hiver, Isco est finalement parvenu à renverser la situation depuis quelques semaines. En effet, le milieu de terrain a retrouvé la confiance de Zinedine Zidane et enchaîne les matches depuis quelques semaines, une bonne nouvelle pour l’international espagnol à quelques mois de l’Euro. Mais malgré ce rebond, Isco se poserait toujours de sérieuses questions sur son avenir.

Un départ d’Isco toujours à l’ordre du jour ?