Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rencontre de la dernière chance pour Donnarumma ?

Publié le 11 mars 2020 à 12h45 par A.C.

On devrait bientôt y voir plus clair dans l’avenir de Gianluigi Donnarumma, gardien de but du Milan AC suivi notamment par le Paris Saint-Germain.

La situation de Gianlugi Donnarumma de quoi intéresser plus d’un club ! Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, il est actuellement en désaccord avec son club formateur, le Milan AC. Son contrat se termine en 2021 et actuellement, les Rossoneri n’ont pas les moyens pour satisfaire les demandes de Mino Raiola, agent de l’Italien. Ainsi, le Paris Saint-Germain, la Juventus ou encore le Real Madrid surveillent de très près l’évolution de l’avenir de Donnarumma.

Le Milan AC dos au mur pour Donnarumma