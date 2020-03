Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 10 mars 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Outre ses mauvaises relations avec Ivan Gazidis, administrateur délégué du Milan AC, Gianluigi Donnarumma pourrait ne pas prolonger suite à des divergences sur son salaire. De bon augure pour le PSG.

Et si Gianluigi Donnarumma connaissait enfin une aventure loin du Milan AC ? Formé chez les Rossoneri , l'international italien serait dans le viseur du PSG, mais également du Real Madrid. Un prochain mercato estival qui s'annonce agité pour le gardien de 21 ans. De l'autre côté des Alpes, on explique que Donnarumma ne serait pas enthousiaste concernant le futur projet du club lombard, mené par Ivan Gazidis, administrateur délégué de Milan. Les deux hommes n'entretiendraient pas de bonnes relations en marge d'une possible prolongation de contrat. Le PSG pourrait donc profiter de cette situation afin de parvenir à ses fins dans ce dossier. Et ce n'est pas tout...

Le salaire de Donnarumma en question ?