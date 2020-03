Mercato : Entretien au sommet pour l’avenir de Zlatan Ibrahimovic ?

Foot - Mercato

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic devrait prochainement s’entretenir avec sa direction pour une éventuelle prolongation.

Recruté par le Milan AC en janvier dernier pour six mois, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) continuera-t-il l’aventure avec le club rossonero la saison prochaine ? Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Ivan Gazidis aurait prévu de rencontrer le buteur suédois dans la semaine pour lui présenter ses grands projets, et le directeur exécutif du Milan AC souhaiterait ainsi convaincre Ibrahimovic de prolonger.

In settimana Ivan #Gazidis illustrerà a Zlatan #Ibrahimovic i progetti del nuovo #Milan. Un confronto decisivo per il futuro in rossonero dello svedese, che vuole garanzie sulle ambizioni del club e chiarezza sul suo ruolo. #calciomercato