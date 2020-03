Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 10 mars 2020 à 8h30 par D.M.

L’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid s’écrit en pointillés. Le technicien pourrait laisser sa place sur le banc madrilène à la fin de la saison en cas de contre-performances en Ligue des Champions et en Liga. Et le Français en aurait conscience.

Le Real Madrid a de nouveau connu la défaite ce dimanche en championnat. Les hommes de Zinédine Zidane se sont inclinés à Séville face au Betis (2-1). Le club madrilène n’a remporté qu’une de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues (face au FC Barcelone le 1er mars dernier). Des mauvais résultats qui pourraient fragiliser la position de Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid.

Zidane menacé en cas d’élimination en Ligue des Champions ?