Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti pour concurrencer Leonardo dans un dossier prioritaire ?

Publié le 10 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour renforcer l’entrejeu d’Everton, Carlo Ancelotti songerait à recruter son ancien joueur du Napoli, à savoir Allan. Et l’ex-coach du PSG pourrait bien contrecarrer les plans de Leonardo.

Certes, le PSG serait sur les traces d’Allan depuis l’ère Antero Henrique à la direction sportive du club de la capitale. De retour l’été dernier, Leonardo aurait repris le dossier en main. Cependant, et bien que le Napoli serait ouvert à une vente d’Allan à l’intersaison, le PSG ne serait pas certain d’arriver à ses fins dans cette opération à cause d’une vieille connaissance de Leonardo.

Ancelotti mettrait la pression pour recruter Allan à Everton !