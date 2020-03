Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : José Mourinho déjà sur la sellette ?

Publié le 10 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

En difficulté en championnat, José Mourinho pourrait voir son avenir à la tête de Tottenham remis en question en cas d'élimination ce mardi, en Ligue des Champions, face à Leipzig.

Et si José Mourinho était déjà sur la sellette ? Actuellement huitième de Premier League avec 4 points de retard sur la cinquième place (détenue par Manchester United), Tottenham est à la peine ces derniers temps. Et la rencontre de ce mardi, en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Leipzig, pourrait être déterminante pour l’avenir du technicien portugais sur le banc londonien.

Un match difficile

En plus d’être déterminante dans la saison des Spurs, cette rencontre s’annonce compliquée. Surpris au Tottenham Stadium par une équipe de Leipzig conquérante, qui s’est finalement imposée 1-0 avec un but de l’inévitable Timo Werner. Une addition qui aurait pu être bien plus salée sans un très bon match de Hugo Lloris, qui a limité la casse du côté des Spurs. Avec cette victoire et surtout ce but à l’extérieur, l’irrésistible équipe de Julian Nagelsmann a pris une option pour les quarts de finale, une option qu’elle voudra confirmer avec un succès, cette fois-ci à la maison.



Stagnant à la huitième place d’un championnat anglais disputé, les Spurs devront essayer de faire mieux que lors du match aller, où ils avaient été totalement dominés à domicile par une belle équipe de Leipzig, de plus en plus appréciée partout en Europe pour son jeu, résolument offensif et agréable à regarder. Surnommée « le nouvel Ajax » par quelques observateurs, cette équipe du RasenBall Sport Leipzig a gagné ce sobriquet par l’intermédiaire de résultats tonitruants, grâce à un effectif jeune et insouciant (moyenne d’âge de l’équipe : 23,3 ans). Après un match aller convaincant, les joueurs de Leipzig auront à coeur de bien figurer devant leurs supporters à la Red Bull Arena. Une rencontre qui s’annonce compliquée à négocier pour les Spurs, qui devront composer avec quelques blessés, et la méforme du groupe.

Mourinho menacé ?

En cas d’élimination dès les huitièmes de finale d’une compétition qui avait vue Tottenham arracher une finale la saison passée, la question de l’avenir de Mourinho pourrait se poser. Distancés en championnat dans la course à la Ligue des Champions, et les candidats se bousculant pour la Ligue Europa, les Spurs vont devoir batailler pour arracher une quelconque qualification européenne à l’issue de la saison. En cas de non-qualification, et si les Spurs se font sortir dès les huitièmes de finale par un « petit poucet » (le club de Leipzig a, pour rappel, été fondé en 2009), l’avenir de Mourinho à Tottenham pourrait se retrouver compromis.