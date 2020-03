Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : 30 millions sur cette pépite anglaise ?

Publié le 10 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

Belle surprise de l’équipe de Norwich, pourtant dernière du championnat, Todd Cantwell attire plusieurs cadors anglais pour la saison prochaine.

C’est toujours en dansant que Todd Cantwell célèbre ses buts sous le maillot de Norwich… Après avoir fait danser les défenses adverses. Le milieu de terrain de Norwich, actuellement dernier de Premier League, réalise un bel exercice pour sa première saison dans l’élite Anglaise (avec 6 buts et 2 passes décisives en 29 rencontres de Premier League). Assez pour attirer de nombreux cadors Anglais, qui pourraient décider de chiper un tel talent au club plus que moyen qu’est Norwich…

Liverpool prépare 30 millions ?

Selon David Ornstein de The Athletic , Liverpool a « intensifié son intérêt » pour le milieu de terrain des Canaries . 2e joueur le plus décisif de son équipe derrière le buteur Filandais Teemu Pukki, Cantwell a impressionné les Reds lors de sa rencontre disputée à Anfield, et Liverpool pourrait tenter une approche pour l’international U21 Anglais, et formuler une offre à hauteur de 30M d’euros. Outre ses qualités techniques et ses bonnes statistiques du côté de Norwich, c’est surtout la polyvalence du milieu de terrain des Canaries qui intéresse Jürgen Klopp. Capable d’évoluer sur le côté gauche, en numéro 10 et en milieu relayeur, Todd Cantwell serait une solution de remplacement peu chère à Adam Lallana, qui devrait quitter le club gratuitement l’été prochain, ou encore au vieillissant James Milner, qui plus est plus utilisé en tant que latéral gauche remplaçant de Andy Robertson. En plus de proposer une option de remplacement polyvalente, cela permettrait à Liverpool de se conformer à la norme Anglaise, qui demande un certain nombre de joueurs Anglais dans les effectifs des équipes de Premier League…

Manchester United en concurrence