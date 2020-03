Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Harry Kane ?

Publié le 9 mars 2020 à 14h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Harry Kane pourrait finalement prendre la direction de Manchester United l'été prochain selon la presse anglaise.

Contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024, Harry Kane pourrait quitter les Spurs cet été. De nombreux clubs voudraient s’offrir l’attaquant anglais mais ce sont le Real Madrid et Manchester United qui auraient un intérêt bien plus prononcé. Ces deux grosses écuries européennes seraient effectivement prêtes à casser leur tirelire pour s'offrir l'attaquant de 26 ans. Et si l’on en croit les dernières tendances de la presse anglaise, le Real Madrid aurait désormais du retard pour Kane...

Kane vers Manchester United ?