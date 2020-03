Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix colossal fixé pour Harry Kane ?

Publié le 7 mars 2020 à 19h00 par Th.B.

Prenant conscience qu’un transfert d’Harry Kane pourrait se matérialiser dans les prochains mois en marge du mercato avec les intérêts du Real Madrid et de Manchester United, Tottenham fixerait un gros prix de départ pour son buteur.

Après quelques mois relativement calmes, l’avenir d’Harry Kane fait de nouveau couler beaucoup d’encre dans la presse. Cette semaine, The Daily Telegraph faisait état des envies d’ailleurs du buteur de Tottenham ainsi que des intérêts du Real Madrid et de Manchester United, qui à chaque session des transferts semble suivre la situation de Kane. Et bien qu’il soit contractuellement lié à Tottenham jusqu’en juin 2024, l’international anglais pourrait plier bagage cet été, mais pas à n’importe quel prix.

Un transfert à 200M€ ?