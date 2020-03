Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur le départ avorté de Bale en Chine !

Publié le 7 mars 2020 à 16h30 par H.G.

Annoncé proche de rejoindre la Chine l’été dernier, Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, ce départ avorté aurait été causé par les prétentions financières du club madrilène.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2013 en provenance de Tottenham, Gareth Bale n’a jamais fait l’unanimité auprès des suiveurs du club madrilène. Entre blessures à répétition, performances décevantes et polémiques extra sportives, l’ailier gallois a eu le don d’agacer les supporters des Merengue à plusieurs reprises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid n’a rien arrangé à la situation dans la mesure où Gareth Bale ne parvient pas à enchainer les matchs sous ses ordres. Ainsi, l’international gallois a fréquemment été annoncé sur le départ et notamment du côté de la Chinese Super League l’été dernier. Toutefois, l’ancien Spurs est finalement resté dans la capitale espagnole, et ce départ avorté du côté de l’Empire du Milieu aurait été causé par l’envie du club madrilène de percevoir une indemnité de transfert en cas de départ de son ailier droit.

Le Jiangsu Sunning ne voulait pas acheter Gareth Bale