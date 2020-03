Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’entourage de Gareth Bale affiche une tendance claire pour son avenir !

Publié le 7 mars 2020 à 11h00 par H.G.

En dépit de ses difficultés au Real Madrid, Gareth Bale n’aurait aucune intention de quitter le club madrilène à court ou moyen terme. C’est du moins ce qu’affirmerait l’entourage de l’international gallois dont le contrat prendra fin en juin 2022.

Depuis son arrivée en fanfare au Real Madrid en 2013 en provenance de Tottenham, Gareth Bale n’a jamais fait l’unanimité au Real Madrid. Entre performances décevantes, blessures à répétition et polémiques, l’ailier droit de 30 ans n’a jamais su se faire pleinement apprécier par les supporters des Merengue . Sous les ordres de Zinedine Zidane, de retour depuis la fin de saison dernière sur le banc du Real Madrid, l’international gallois peine à enchainer les matchs et se retrouve fréquemment sur le banc, comme la semaine dernière lors du Clásico remporté 2-0 face au FC Barcelone où il a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Toutefois, en dépit de sa situation délicate, Gareth Bale n’aurait aucune intention de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat en 2022.

« Il ne pense plus qu’à finir son contrat en portant le maillot du Real Madrid »