Real Madrid - Polémique : L’énigmatique sortie de Ramos sur Bale…

Publié le 25 février 2020 à 21h00 par A.C.

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, a été questionné sur la polémique qui frappe son coéquipier Gareth Bale.

Ce n’est pas nouveau, depuis plusieurs années déjà, Gareth Bale fait beaucoup jaser en Espagne. Les prestations, les blessures à répétition, mais surtout les dérapages extra sportifs sur le golf du Gallois irritent les supporters du Real Madrid. Il n’a d’ailleurs pas eu un grand temps de jeu récemment, mais la blessure d’Eden Hazard devrait changer les choses. Le Belge sera en effet absent entre deux et trois mois, ce qui devrait pousser Zinedine Zidane à donner une plus grande place à Bale.

« Bale ? Je ne peux pas juger de ce que font les joueurs dans leur vie de tous les jours »