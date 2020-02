Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations fracassantes sur le départ avorté de Gareth Bale

Publié le 22 février 2020 à 13h00 par B.C.

Poussé vers la sortie par Zinedine Zidane, Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid. Pourtant, son départ vers la Chine était quasiment acté comme l’a révélé Cosmin Olăroiu, entraîneur du Jiangsu Suning.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid l’été dernier. Annoncé en Premier League dans un premier temps, l’international gallois avait ensuite eu quelques touches en Chine, notamment du côté du Jiangsu Suning. Son transfert semblait d’ailleurs acté, mais l’opération ne s’est finalement pas faite. Pourtant, tout était presque bouclé à en croire Cosmin Olăroiu, entraîneur de l’écurie chinoise intéressée par Gareth Bale.

« Je sais que cela était fait à 90% le soir, puis le matin, tout a changé »