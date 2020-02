Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L’appel du pied de Juninho à Matuidi !

Publié le 22 février 2020 à 10h10 par T.M.

Après Jean-Michel Aulas, c’est au tour de Juninho de déclarer sa flamme à Blaise Matuidi en vue d’une possible arrivée à l’OL.