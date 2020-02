Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 80M€ programmée pour un renfort de Zidane ?

Publié le 22 février 2020 à 10h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid depuis un certain temps, Fabian Ruiz dispose d’un contrat jusqu’en 2023. Naples souhaiterait le blinder alors que la Casa Blanca serait prête à offrir une grosse somme pour rapatrier l’Espagnol en Liga.

Lors de l’été 2019, le Real Madrid avait cherché à renforcer son milieu de terrain, sans succès. Mais Zinedine Zidane n’aurait pas oublié un gros dossier à en croire les dernières révélations de Calciomercato . it . L’entraîneur du Real Madrid avait déjà ciblé Fabian Ruiz l’été dernier, mais pourrait bien à nouveau tenter sa chance lors de la prochaine fenêtre de transfert alors que le Barça s'intéresserait également au profil du milieu offensif de Naples.

Le Real serait prêt à investir 80M€ sur Fabian Ruiz

Selon le portail italien, des émissaires du Real Madrid auraient observé Fabian Ruiz lors du dernier match de Naples. Le Real Madrid serait même prêt à investir 80M€ sur l’international espagnol. Du côté de Naples, on chercherait à prolonger Fabian Ruiz à tout prix dans l’optique d’insérer une clause libératoire à 150M€ et ainsi tirer le maximum d'un possible transfert, alors que son contrat prend fin en 2023. Cependant, les négociations seraient au point mort.