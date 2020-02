Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barça… Un autre dénouement à prévoir dans le feuilleton Neymar ?

Publié le 22 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Neymar au PSG. Cependant, le Real Madrid serait susceptible de frapper un grand coup avec la star auriverde, qui de son côté pourrait bien avoir un tout autre projet en tête. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Neymar ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le numéro 10 parisien pourrait rapidement quitter la capitale si le champion de France ne parvenait pas à inverser la tendance au Parc des princes le 11 juin prochain lors du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Il en serait de même pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid le saurait bien, et suivrait avec attention ces évolutions, que ce soit pour le Brésilien ou le Français. Le FC Barcelone fait campagne pour le retour de Neymar. Éric Abidal, Ivan Rakitic et plus récemment Lionel Messi ont révélé souhaiter rapatrier la star auriverde en Catalogne.

Neymar n’aurait pas l’intention de quitter le PSG, pour le moment…