Mercato - Barcelone : Le Barça se défend pour le transfert de Brathwaite !

Publié le 22 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a recruté Martin Brathwaite après avoir reçu le feu vert de la ligue pour accueillir un joker médical dans son effectif. Un transfert qui a fait débat, mais que le président du Barça a tenu à défendre.

Ces derniers temps, le FC Barcelone n’a pas connu un franc succès concernant ses recrues hivernales. Lors du mercato d’hiver de 2019, Kevin-Prince Boateng et Jeison Murillo ont déposé leurs valises, au même titre que Jean-Clair Todibo. À l’occasion du marché des transferts de janvier de 2018, le Barça avait recruté Philippe Coutinho. Tous ces joueurs ont un point commun : ils n’ont pas laissé un souvenir impérissable au FC Barcelone. Alors forcément, quand Martin Brathwaite a débarqué en Catalogne jeudi grâce au joker médical accordé par la ligue espagnole pour pallier la longue absence d’Ousmane Dembélé (6 mois), cette arrivée a suscité des interrogations. Rivaldo est un exemple. De quoi pousser le président du FC Barcelone à justifier ce choix de la direction.

« L'équipe technique a étudié les joueurs et… »