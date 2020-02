Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Martin Braithwaite fait déjà débat…

Publié le 21 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a officialisé le transfert de Martin Braithwaite ce jeudi, le Danois arrivant en tant que joker médical pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, l’attaquant n’est pas le joueur dont le club avait besoin selon Rivaldo.

À la suite de l’annonce de la durée de la blessure d’Ousmane Dembélé (6 mois), le FC Barcelone a reçu l’aval de la fédération espagnole pour recruter un joker médical. Les dirigeants blaugrana ont levé la clause libératoire dans l’ancien contrat de Martin Braithwaite le liant à Leganes et ont officialisé son arrivée jeudi. Le Danois viendra pour offrir une solution offensive supplémentaire à Quique Setién, mais son profil ne plaît pas à Rivaldo, légende du club blaugrana.

« Honnêtement, je ne partage ni ne comprends ce transfert »