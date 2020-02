Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende du Barça qui fracasse le transfert de Braithwaite !

Publié le 21 février 2020 à 0h30 par La rédaction

Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi l’arrivée de Matin Braithwaite. Un choix que ne comprend pas l’ancien joueur brésilien Rivaldo.

Le FC Barcelone a enfin trouvé le remplaçant d’Ousmane Dembélé. A la recherche d’un joker médical, le club blaugrana a jeté son dévolu sur Martin Braithwaite et a officialisé la venue de l'attaquant danois ce jeudi. Arrivé en provenance de Leganés, le joueur de 28 ans s’est engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Un choix que ne comprend pas Rivaldo. L’ancien attaquant du Barça a estimé que le club n’aurait pas dû recruter Martin Braithwaite et aurait dû accorder sa confiance à un joueur de la Masia.

«Je doute que Braithwaite soit le joueur dont le FC Barcelone a besoin»