Mercato - Barcelone : Le Barça serait fixé pour ce protégé de Conte !

Publié le 20 février 2020 à 22h30 par La rédaction

L’Inter voudrait conserver Milan Skriniar dans son effectif. Ainsi, le club italien aurait rejeté plusieurs offres provenant de plusieurs grands clubs à l’instar de Manchester City ou du FC Barcelone.

Milan Skriniar est l’un des hommes forts de l’effectif mis en place par Antonio Conte. Sous le maillot de l’Inter, le défenseur enchaine les matchs cette saison et semble indéboulonnable. Pourtant, malgré sa position, Milan Skriniar (25 ans) susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens à l'instar de Manchester City et du FC Barcelone. Calciomercato.it annonçait le 15 février dernier que le club catalan serait prêt d'ailleurs à proposer une somme comprise entre 50 et 60M€ + Arturo Vidal pour tenter de s’attacher les services de Milan Skriniar.

L'Inter ne souhaite pas se séparer de Skriniar