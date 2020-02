Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait une idée en tête pour l'avenir d'Arturo Vidal !

Publié le 15 février 2020 à 12h00 par La rédaction

Déjà évoqué cet hiver, Arturo Vidal verrait d’un bon oeil une arrivée à l’Inter. Et le FC Barcelone pourrait se servir de l’intérêt du club italien pour finaliser l’arrivée d’un défenseur convoité depuis un certain temps.

Arturo Vidal était proche d’un départ en direction de l’Inter cet hiver, mais faute d’un effectif conséquent le Barça a préféré garder le joueur. Même s’il semble retrouver une place plus importante au sein du FC Barcelone de Quique Setién, le Chilien aura 33 ans cette année et ne représente clairement pas l’avenir du club. Et c’est pour cette raison que les Blaugrana pourraient le laisser partir cet été, comme l’explique Calciomercato.it .

Skriniar recruté grâce à Vidal ?

Selon le portail italien, l’été prochain, le FC Barcelone pourrait d'ailleurs proposer une somme comprise entre 50M€ et 60M€ + Arturo Vidal à l’Inter afin de s’attacher les services le défenseur slovaque Milan Skriniar. Mais avec Gerard Piqué, Clément Lenget et Samuel Umtiti, le Barça dispose de 3 défenseurs de niveau international. L’arrivée de Milan Skriniar devrait donc probablement être conditionnée par un départ en défense. A suivre...