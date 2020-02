Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation d’Alvaro Gonzalez sur son arrivée à l’OM !

Publié le 15 février 2020 à 11h30 par T.M.

Prêté par Villarreal, Alvaro Gonzalez a posé ses valises à l’OM durant l’été. Et l’Espagnol a notamment souligné l’importance d’André Villas-Boas dans son choix.

Depuis le début de la saison, l’OM fait preuve d’une énorme solidité défensive. Et sur la Canebière, Alvaro Gonzalez est le visage de cette imperméabilité. Prêté par Villarreal, l’Espagnol a tout changé au sein de la défense d’André Villas-Boas. La direction de l’OM ne peut donc qu’avoir le sourire en repensant à son choix de faire confiance à Alvaro Gonzalez. Toutefois, cette réussite ne serait pas uniquement à mettre à l’actif d’Andoni Zubizarreta…

« Un atout de plus pour que je sois ici »