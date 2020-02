Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 15 février 2020 à 11h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en 2021, Sergio Ramos devrait prochainement s'entretenir avec le Real Madrid pour une prolongation. Cependant, les négociations pourraient traîner en longueur…

Défenseur du Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos est l’une des grandes légendes du club merengue avec plus de 600 matches au compteur. Pourtant, il existe un doute sur son avenir au Santiago Bernabéu. En effet, l’international espagnol semblait attiré par une offre mirobolante en provenance de Chine l’été dernier, mais est finalement resté au Real Madrid après des discussions avec Florentino Pérez. Mais Sergio Ramos, sous contrat jusqu’en juin 2021, devrait encore faire parler de lui dans les prochains mois…

Sergio Ramos et le Real Madrid disposés à une prolongation, mais…