Mercato - Barcelone : Un duo XXL avec Cristiano Ronaldo ? La réponse de Lionel Messi !

Publié le 20 février 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que la Juventus rêverait d’attirer Lionel Messi pour le faire évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo, le capitaine du FC Barcelone a ouvert la porte à l’idée de former un gros duo avec le Portugais.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lionel Messi dispose d’une clause dans son engagement avec le FC Barcelone lui permet de rompre son bail à chaque fin de saison. Et alors que le Barça traverse une crise depuis les propos d’Éric Abidal concernant la responsabilité des joueurs et de Messi dans l’éviction d’Ernesto Valverde, un départ du capitaine du FC Barcelone ne serait clairement pas à exclure lors du prochain mercato. Tuttosport révélait dernièrement qu’une association entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo serait le rêve de la Juventus. Une éventualité qui ne déplairait pas au principal intéressé.

Messi estime qu’il aurait une bonne entente avec Cristiano Ronaldo sur le terrain !