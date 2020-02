Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme coup de gueule sur l’arrivée de Braithwaite !

Publié le 20 février 2020 à 20h00 par A.C.

Martin Ortega, directeur général de Leganés, s’est montré particulièrement agacé suite au transfert de Martin Braithwaite au FC Barcelone.

C’est ce qu’on appelle une véritable surprise. Martin Braithwaite, ancien joueur de Toulouse et des Girondins de Bordeaux, s’est engagé en faveur du FC Barcelone pour une durée de trois ans et demi. C’est lui le joker médical dont la Liga a autorisé le recrutement, suite aux longues absences de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Il couté 18M€ au Barça et disposera d’une incroyable clause à 300M€ dans son contrat.

Leganés estime avoir subi « un préjudice énorme »