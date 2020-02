Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette cible de Pérez qui veut taper dans l’oeil du Barça !

Publié le 20 février 2020 à 18h30 par A.C.

Fabian Ruiz semble déterminé à attirer l’attention du FC Barcelone, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Après une première partie de saison très compliquée, Fabian Ruiz commence à retrouver le niveau qui avait fait de lui l’un des meilleurs milieux de Serie A l’année dernière… et qui avait tapé dans l’oeil du FC Barcelone et du Real Madrid ! Florentino Pérez aimerait en effet l'attirer dans la capitale espagnole, alors que Zinedine Zidane lui pencherait toujours pour Paul Pogba. Ainsi, le Napoli souhaiterait prolonger son contrat, afin d’insérer une clause de départ de 180M€ et éloigner les sirènes des grands d’Espagne. L’entourage du joueur ne serait pas contre, mais pencherait plutôt pour une somme entre 80 et 90M€.

Fabian Ruiz compte bien briller face au Barça