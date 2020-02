Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Recruter Sergio Agüero ? La réponse de Lionel Messi !

Publié le 20 février 2020 à 12h30 par T.M.

Avec les déboires de Manchester City, Sergio Agüero pourrait être une bonne affaire à saisir sur le marché des transferts. Le FC Barcelone doit-il alors se positionner ? La question a été posée à Lionel Messi, proche du Kun.

Pour avoir manqué aux règles du fair-play financier, Manchester City a écopé d’une sanction XXL en étant suspendu de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons. Un terrible coup dur pour les Citizens qui pourrait avoir de grosses conséquences. Alors que Pep Guardiola a assuré qu’il n’avait aucune envie de partir malgré cette sanction, certains joueurs pourraient en décider autrement. Les cadors européens pourraient alors venir se servir du côté de Manchester City où les bonnes affaires pourraient être nombreuses à l’instar notamment de Sergio Agüero.

Agüero avec Messi à Barcelone ?