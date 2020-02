Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi lâche un gros indice sur son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 7h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler, l’international argentin a déclaré au cours d’une interview accordée à Mundo Deportivo qu’il se sentait chez lui à Barcelone.

Entre sa prise de bec avec Éric Abidal et la nouvelle polémique dans laquelle est impliqué Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi pourrait décider d’aller voir ailleurs dans les prochains mois. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2021, l’international argentin a la possibilité de quitter la Catalogne dès la fin de la saison grâce à une clause spécifique dans son contrat. Lionel Messi pourrait donc être à l’origine d’un coup de tonnerre au cours du prochain mercato estival, mais la vie à Barcelone ne semble pas lui déplaire pour le moment.

«J’adore Barcelone (…) C’est ma maison»