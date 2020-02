Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Beckham aurait un plan pour recruter Lionel Messi !

Publié le 20 février 2020 à 7h00 par La rédaction

À la recherche d’une immense star pour définitivement lancer le projet de l’Inter Miami, David Beckham chercherait à attirer Lionel Messi qu’il sait contrarié par les différentes affaires autour du Barça.

Lionel Messi est un joueur à part. Et à Barcelone, son statut lui permet d’être seul maître de son destin. En effet, la Pulga possède un contrat bien particulier avec le FC Barcelone qui lui permettrait de rompre son contrat de manière unilatérale à chaque fin de saison. Et alors qu'à Barcelone les polémiques s’accumulent, cela pourrait pousser Lionel Messi à écouter les propositions venues de l'étranger, alors qu’il aura 33 ans cette année.

David Beckham souhaiterait profiter de la crise au Barça pour attirer Messi