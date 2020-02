Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Beckham prêt à réaliser un énorme coup avec Lionel Messi ?

Publié le 19 février 2020 à 9h00 par A.D.

Après Gareth Bale ou encore Edinson Cavani, David Beckham songerait désormais à Lionel Messi. L’ancien de Manchester United, du Real Madrid et du PSG voudrait attirer La Pulga vers l’Inter Miami.

Lionel Messi serait dans le viseur de David Beckham. Propriétaire de l’Inter Miami, l’ancien international anglais serait en quête d’une nouvelle tête de gondole pour son équipe. Dans cette optique, David Beckham aurait approché plusieurs joueurs de classe mondiale, et notamment Edinson Cavani et Gareth Bale. D’après les dernières indiscrétions de Four Four Two , le patron des Herons aurait même proposé un contrat de près de 15M€ à l’attaquant du Real Madrid. Toutefois, David Beckham ne voudrait pas en rester là, puisqu’il serait prêt à se jeter sur Lionel Messi.

David Beckham sur les traces de Lionel Messi ?