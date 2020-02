Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur le choix du Barça pour cette recrue à 18M€ !

Publié le 19 février 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 19 février 2020 à 8h35

Pour assurer le remplacement d'Ousmae Dembélé, blessé pour 6 mois, le FC Barcelone chercherait à recruter Martin Braithwaite en tant que joker médical. Et le choix des Blaugrana s'expliquerait par certaines raisons.

C’est un nom qui n’est pas inconnu des connaisseurs du championnat de France. Martin Braithwaite, actuellement à Leganés et passé par le Toulouse FC, serait la piste prioritaire des dirigeants du Barça pour arriver en Catalogne en tant que joker médical d'Ousmane Dembélé. Et son arrivée a de quoi surprendre au vu du statut du Danois, assez éloigné des standards de Barcelone. Mais les Blaugrana disposent d’options limitées, tant sur le plan du budget que des joueurs susceptibles d’intégrer l'effectif de Quique Setien, puisque le recrutement d’un joker doit se faire impérativement en provenance d’un club de Liga.

Braithwaite serait le joueur le plus facile à vendre l'été prochain