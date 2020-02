Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid, Juventus... Quel sera le prochain club de Pogba ?

Publié le 19 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce n'est plus un secret, Paul Pogba veut partir. Son entourage a assuré que le Champion du monde souhaitait quitter Manchester United, mais dans quel club pourrait-il rebondir ?

« Tout le monde sait que Paul veut partir . » Le message a le mérite d'être clair. Mathias Pogba a effectivement confirmé les velléités de départ de son frère Paul qui souhaite quitter Manchester United. Régulièrement blessé, le Champion du monde a peu joué avec les Red Devils et son contrat prenant fin en juin 2021, les Mancuniens seront en position délicate l'été prochain. S'ils ne veulent pas prendre le risque de le voir filer libre en 2021, les dirigeants de Manchester United devront le vendre l'été prochain. Mais quel club réussira à attirer Paul Pogba ?

Grosse bataille pour Pogba l'été prochain ?