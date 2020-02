Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante du clan Pogba sur son avenir !

Publié le 18 février 2020 à 9h15 par T.M.

A l’instar de l’été dernier, Paul Pogba est toujours au centre des rumeurs concernant son avenir. Et le frère du joueur de Manchester United a fait une grande annonce à ce sujet.

Retenu par Manchester United l’été dernier, Paul Pogba pourrait cette fois bel et bien quitter les Red Devils. A un an de la fin de son contrat, le Français se retrouve dans une position idéale pour avoir gain de cause. Reste maintenant à savoir où le milieu de terrain posera ses valises. Dernièrement, cela se résumait surtout à un duel entre le Real Madrid et la Juventus, mais dernièrement, le PSG aurait fait irruption dans ce dossier Pogba. Des prétendants qui viennent d’ailleurs de recevoir une excellente nouvelle de la part de l’entourage du champion du monde.

Un départ assuré !