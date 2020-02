Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier proche de rafler la mise pour ce crack de Villas-Boas ?

Publié le 18 février 2020 à 8h30 par T.M.

N’arrivant pas à trouver d’accord pour son premier contrat pro, Isaac Lihadji serait plus que jamais de quitter l’OM. Et son avenir devrait visiblement s’écrire du côté du LOSC.

A 17 ans, Isaac Lihadji est l’un des plus grands talents de l’OM. Toutefois, pas sûr que le club phocéen profite des qualités de son prodige. En effet, depuis de longues semaines, l’avenir de l’attaquant français est au centre des discussions. Et alors qu’Andoni Zubizarreta a tout fait pour faire signer à Lihadji son premier contrat, face à la longueur des négociations, l’OM aurait décidé de retirer son offre et d’abandonner les négociations. A la fin de la saison, le talent marseillais pourrait donc quitter les bords de la Canebière.

Direction le nord ?