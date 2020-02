Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste à 60M€ sort du silence pour son avenir !

Publié le 18 février 2020 à 7h00 par H.G.

Annoncé dans le viseur de nombreuses écuries européennes, à l'image du FC Barcelone, Dayot Upamecano a préféré temporiser les questions sur son avenir, préférant réfléchir sur ce sujet en fin de saison.

Dayot Upamecano (21 ans) commence petit à petit à se faire un nom en Europe. Le défenseur français est l’auteur de très bonnes performances du côté du RB Leipzig et a ainsi attiré de nombreux regards sur lui. En effet, le FC Barcelone, Arsenal et le Bayern Munich seraient intéressés par la perspective de l’accueillir dans le futur, d’autant plus que son prix reste raisonnable vu sa clause libératoire fixée à 60M€. Dayot Upamecano pourrait donc entrer dans une nouvelle sphère l’été prochain en rejoignant un club de grande envergure, mais pour l’heure, il refuse de se précipiter.

« Je sais que je suis courtisé »