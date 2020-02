Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba relancé par… Adrien Rabiot ?

Publié le 18 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG s’intéresserait au profil de Paul Pogba pour l’été prochain. Cependant, un retour à la Juventus serait plus d’actualité et Adrien Rabiot ne devrait pas faire les affaires de son ancien club.

Déterminée à rapatrier Paul Pogba qui est passé par le club de 2012 à 2016, la Juventus prendrait en considération un échange du champion du monde tricolore contre Adrien Rabiot ou Aaron Ramsey. C’est en effet ce que révélait la Gazzetta dello Sport dernièrement. Cependant, l’ancien milieu de terrain du PSG n’adhérerait pas à cette idée et pourrait même contrecarrer les plans de Leonardo avec Pogba, le directeur sportif du PSG suivant avec attention l’évolution de sa situation.

Rabiot attendrait Pogba à la Juventus !