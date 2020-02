Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola est sèchement recadré sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 17 février 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG et de plusieurs cadors étrangers, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United comme l’a récemment confirmé Mino Raiola. Mais Ole Gunnar Solskjaer ne semble pas avoir apprécié les propos de l’agent de son joueur…

« En plus de la Juventus, il y a d'autres équipes pour Paul Pogba (…) Il est à Manchester United. Une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions et pas le titre en Premier League non plus. Je ne peux pas dire qu’il est content. Paul veut rester à un niveau élevé », confiait dernièrement Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, laissant clairement entendre que le milieu de terrain français devrait quitter Manchester United en fin de saison. Annoncé dans le viseur du PSG, de la Juventus et du Real Madrid, Pogba aurait donc l’embarras du choix pour son avenir, mais ces déclarations Raiola n’ont pas été du goût d’Ole Gunnar Solskjaer.

« C’est notre joueur, pas celui de Mino »