Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Allan ?

Publié le 17 février 2020 à 8h45 par A.D.

Allan serait suivi de près par le PSG, l’Inter et Everton. Dans une situation plus que compliquée au Napoli, le milieu de terrain brésilien pourrait être poussé vers la sortie par sa direction.

Gennaro Gattuso aurait pris une décision radicale pour Allan. Lors de la dernière saison, Thomas Tuchel aurait demandé du renfort au milieu de terrain à Antero Henrique. Pour répondre à l’appel du coach allemand, l’ancien directeur sportif du PSG aurait approché le Napoli pour récupérer Allan. Toutefois la direction des Azzurri aurait bloqué le départ de son international brésilien. Malgré son échec sur ce dossier, le PSG souhaiterait toujours recruter Allan. Et il ne serait pas seul, puisque selon les dernières informations du Corriere dello Sport , l’Inter et Everton serait également sur les rangs. De son côté, Gennaro Gattuso pourrait faciliter le départ d’Allan l’été prochain.

Gennaro Gattuso aurait décidé de vendre Allan