Mercato - PSG : Clap de fin pour ce dossier de longue date ?

Publié le 17 février 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ne semblent plus vraiment en pole pour Allan, milieu brésilien du Napoli.

Il aurait pu porter le maillot du Paris Saint-Germain depuis plus d’un an. Pourtant, Allan a été retenu au Napoli et sa situation semble s’être sérieusement fragilisée. Problèmes avec les dirigeants, récemment repris de volée par Gennaro Gattuso… la rupture serait totale entre Allan et le club napolitain. Ainsi, la presse italienne est persuadée qu’un départ aura lieu à la fin de la saison, avec Leonardo prêt à l’accueillir au PSG.

Le PSG doublé par l’Inter et Everton