Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà programmée pour Sancho ?

Publié le 18 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Jadon Sancho serait une piste potentielle de Leonardo pour le prochain mercato estival, Chelsea pourrait griller la priorité au PSG, ayant déjà prévu de lancer les grandes manoeuvres pour l’ailier du Borussia Dortmund.

En pleine forme avec le Borussia Dortmund cette saison, en attestent ses 13 buts et 13 passes décisives en Bundesliga, Jadon Sancho ne devrait pas passer l’été au sein du club de la Rhur . Les prétendants de l’international anglais sont légion, et le PSG ferait partie de ses courtisans. Cependant, la menace Chelsea se confirmerait, le pensionnaire de Premier League ayant déjà pris ses dispositions.

Chelsea en plein préparatifs pour le transfert de Jadon Sancho ?