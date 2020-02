Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 40M€ pour l'été prochain ?

Publié le 17 février 2020 à 10h15 par A.D.

Le PSG voudrait retenter sa chance avec Allan lors de la prochaine fenêtre de transferts. Pour le milieu de terrain du Napoli, Leonardo serait contraint de lâcher au moins 40M€.

Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour Allan. A l’hiver 2019, Antero Henrique aurait tenté de recruter le milieu de terrain du Napoli. Toutefois, la direction napolitaine aurait fermé la porte à un départ d’Allan. Un an plus tard, Leonardo aurait relancé ce dossier. Et l’actuel directeur sportif du PSG pourrait avoir davantage de réussite que son prédécesseur. Selon les informations d’ Il Mattino , Gennaro Gattuso envisagerait de vendre Allan lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le coach des Azzurri aurait même déjà fixé son prix pour le milieu de terrain brésilien.

Gennaro Gattuso attendrait au moins 40M€ pour Allan

A en croire le média italien, Gennaro Gattuso réclamerait au moins 40M€ pour le transfert d’Allan, un prix qui a largement été revu à la baisse par rapport aux derniers mois. Reste à savoir si Leonardo acceptera de lâcher une telle somme pour boucler le recrutement du milieu de terrain brésilien de Naples vers le PSG l'été prochain. Affaire à suivre…