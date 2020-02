Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace colossale pour Jadon Sancho ?

Publié le 17 février 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain, Jadon Sancho serait également l’une des priorités de Chelsea qui disposerait d’un budget XXL pour rafler la mise avec la pépite du Borussia Dortmund.

En plus du PSG, de nombreux cadors étrangers auraient coché le nom de Jadon Sancho dans l’optique du mercato estival 2020 : Liverpool, le Real Madrid ou encore Manchester United en pinceraient également pour le jeune attaquant anglais. Mais à en croire les révélations de la presse britannique ce lundi, c’est un autre cador de Premier League qui pourrait devancer le PSG dans le dossier Sancho grâce à un budget XXL l’été prochain.

Chelsea à fond sur Jadon Sancho ?