Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Allan !

Publié le 17 février 2020 à 11h15 par A.D.

Dans une situation très compliquée à Naples, Allan figurerait sur les tablettes du PSG. Gennaro Gattuso, le coach napolitain, s’est prononcé sur la situation de son milieu de terrain brésilien.

Partira, ne partira pas ? L’avenir d’Allan serait de plus en plus incertain. Depuis son transfert avorté au PSG à l’hiver 2019, le milieu de terrain brésilien a vu sa situation se dégrader de plus en plus au Napoli. Une information qui n’aurait pas échappé à Leonardo. Malgré son échec avec Allan, le PSG envisagerait toujours de le recruter. Et selon les informations du Corriere dello Sport , divulguées ce dimanche, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec l’Inter et Everton sur ce dossier. Après la victoire du Napoli à Cagliari (0-1), Gennaro Gattuso est revenu sur le mercato agité d’Allan.

«Je sais qu’il avait des propositions intéressantes, mais…»